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Юниорский ЧМ-2025. Украина – шестая в смешанной эстафете в младшей возрастной группе

Биатлон
Обновлено

Стрельба неплохо, ход – не быстрый

Юниорский ЧМ-2025. Украина – шестая в смешанной эстафете в младшей возрастной группе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 февраля, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета (младшая группа).

Победу в забеге одержали представители Норвегии, серебро у команды Германии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Франции.

Что касается украинцев, то наши неплохо прошли огневые рубежи, однако ходом были далеко от лидеров. В итоге – шестая позиция.

Юниорский ЧМ-2025. Смешанная естафета

Младшая возрастная группа

1. Норвегия (0+9)

2. Германия (3+10) +25,9

3. Франция (0+12) +49,7

...

6. Украина (0+8) +1.38,9

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