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Юниорский ЧМ-2025. Украина – шестая в смешанной эстафете в младшей возрастной группе
Стрельба неплохо, ход – не быстрый
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 28 февраля, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 по биатлону состоялась классическая смешанная эстафета (младшая группа).
Победу в забеге одержали представители Норвегии, серебро у команды Германии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Франции.
Что касается украинцев, то наши неплохо прошли огневые рубежи, однако ходом были далеко от лидеров. В итоге – шестая позиция.
Юниорский ЧМ-2025. Смешанная естафета
Младшая возрастная группа
1. Норвегия (0+9)
2. Германия (3+10) +25,9
3. Франция (0+12) +49,7
...
6. Украина (0+8) +1.38,9
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