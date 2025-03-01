Юниорский ЧМ-2025. Хвостенко – лучшая среди украинок в спринте

Сегодня, 1 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 (младшая возрастная группа) состоялась спринтерская гонка у девушек.

Победу в забеге одержала представительница Норвегии Мартине Ског, серебро у биатлонистки из Франции Луизы Роже, а ТОП-3 замкнула чешка Илона Плехацова.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Виктория Хвостенко, которая с 1 промахом в итоге финишировала на 11-м месте.

Юниорский чемпионат мира. Спринт. Девушки

1. Мартине Ског (0+0)

2. Луиза Роже (1+0) +17,5

3. Илона Плехацова (1+1) +25,8

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11. Виктория Хвостенко (1+0) +1:03,9

13. Полина Пуцко (1+1) +1:06,9

14. Валерия Шейгас (0+1) +1:19,4

36. Алина Хмиль (0+1) +2:15,5