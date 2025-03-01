Белова рассказала, чей результат на чемпионате мира порадовал больше всего

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, кто из ее подопечных показал лучший результат на чемпионате мира-2025. Ее слова цитирует Чемпион:

– Кто особенно понравился вам на чемпионате? Кто разочаровал, поменяли бы состав, если отмотать время вспять?

– Я ни в ком не разочаровалась, абсолютно. Я надеялась, что у Цимбала получится стабильная стрельба, функциональный рост, но, к сожалению, нет.

Наверное, надеялась на Тищенко, умеющего очень здорово стрелять, но все-таки не выдержавшего функционально.

Радуют результаты нашего молодого Мандзина. Кроме того, что он способен и стрелять, и бегать хорошо, главное – у него есть характер. Спортсмен борется и мотивирует себя очень сильно. Многим, даже более опытным ребятам, стоит поучиться у Виталика.

Все наши ребята способны больше, чем показали на чемпионате мира, - сказала Белова.