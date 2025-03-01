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Белова рассказала, чей результат на чемпионате мира порадовал больше всего
Действительно есть перспектива
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, кто из ее подопечных показал лучший результат на чемпионате мира-2025. Ее слова цитирует Чемпион:
– Кто особенно понравился вам на чемпионате? Кто разочаровал, поменяли бы состав, если отмотать время вспять?
– Я ни в ком не разочаровалась, абсолютно. Я надеялась, что у Цимбала получится стабильная стрельба, функциональный рост, но, к сожалению, нет.
Наверное, надеялась на Тищенко, умеющего очень здорово стрелять, но все-таки не выдержавшего функционально.
Радуют результаты нашего молодого Мандзина. Кроме того, что он способен и стрелять, и бегать хорошо, главное – у него есть характер. Спортсмен борется и мотивирует себя очень сильно. Многим, даже более опытным ребятам, стоит поучиться у Виталика.
Все наши ребята способны больше, чем показали на чемпионате мира, - сказала Белова.
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