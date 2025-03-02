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Юниорский ЧМ-2025. Городна – в шаге от пьедестала почета в спринте
Не хватило совсем немного
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 2 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась спринтерская гонка у девушек.
Победу в забеге одержала представительница Австрии Анна Андексер, серебро у биатлонистки из Швеции Сары Андерсон, а ТОП-3 замкнула французская спортсменка Амандин Менжен.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Елена Городна, которая с 1 промахом в итоге финишировала на 4-м месте.
Юниорский чемпионат мира. Спринт. Девушки
1. Анна Андексер (0+1)
2. Сара Андерссон (0+1) +8,9
3. Амандин Менжен (0+1)+30,7
4. Елена Городна (0+1) +31,8
...
15. Александра Меркушина (1+2) +2:02,8
20. Ксения Приходько (1+0) +2:21,1
26. Татьяна Тарасюк (2+1) +2:39,9
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