Пидручный показал фото из подготовки к этапу в Нове Место

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен находится в немецком Рупольдинге, где проводит подготовку к старту этапа Кубка мира в Нове Место. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Юниорский ЧМ-2025. Городная – в шаге от пьедестала почета в спринте