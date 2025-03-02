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Пидручный показал фото из подготовки к этапу в Нове Место

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Пидручный показал фото из подготовки к этапу в Нове Место

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен находится в немецком Рупольдинге, где проводит подготовку к старту этапа Кубка мира в Нове Место. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

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