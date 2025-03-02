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Пидручный показал фото из подготовки к этапу в Нове Место
Последние гонки перед отпуском
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен находится в немецком Рупольдинге, где проводит подготовку к старту этапа Кубка мира в Нове Место. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
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