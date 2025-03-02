Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юниорский ЧМ-2025. Только один украинец попал в ТОП-30 спринта в Эстерсунде
Слабое выступление
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 2 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась спринтерская гонка у парней.
Победу в забеге одержал представитель Норвегии Хавард Тостеруд, серебро у биатлониста из Словении Якуба Боргула, а ТОП-3 замкнул чешский спортсмен Петр Хак.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Богдан Борковский, который с 3 промахами в итоге финишировал на 25-м месте.
Юниорский чемпионат мира. Спринт. Парни
1. Хавард Тостеруд (0+0)
2. Якуб Боргула (0+0) +33,4
3. Петр Хак (0+0) +37,4
...
25. Богдан Борковский (2+1) +2:07,0
31. Сергей Супрун (1+0) +2:14,2
41. Михаил Хмель (1+2) +2:46,5
64. Владимир Аксюта (2+4) +4:36,7
Популярное сейчас
- Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
- Экс-первая ракетка мира: Мне стыдно за события в Вашингтоне
- Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в проигранном матче Реала
- Норвегия объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место
- "Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги
- Лидер Барселоны отклонил предложения из Саудовской Аравии и вскоре продлит контракт с клубом