Юниорский ЧМ-2025. Только один украинец попал в ТОП-30 спринта в Эстерсунде

Сегодня, 2 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась спринтерская гонка у парней.

Победу в забеге одержал представитель Норвегии Хавард Тостеруд, серебро у биатлониста из Словении Якуба Боргула, а ТОП-3 замкнул чешский спортсмен Петр Хак.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Богдан Борковский, который с 3 промахами в итоге финишировал на 25-м месте.

Юниорский чемпионат мира. Спринт. Парни

1. Хавард Тостеруд (0+0)

2. Якуб Боргула (0+0) +33,4

3. Петр Хак (0+0) +37,4

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25. Богдан Борковский (2+1) +2:07,0

31. Сергей Супрун (1+0) +2:14,2

41. Михаил Хмель (1+2) +2:46,5

64. Владимир Аксюта (2+4) +4:36,7