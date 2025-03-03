Мужская сборная Украины определилась с составом на этап в Нове Место

Мужская сборная Украины определилась с составом команды на этапе Кубка мира в Нове Место. Об этом сообщает Biathlonnews.

Так, главный тренер коллектива Надежда Белова решила повезти в Чехию таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко.

На Кубке IBU выступят Богдан Борковский, Сергей Супрун, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко.

Напомним, что чешский этап продлится с 6 по 9 марта. Болельщиков ожидают спринтерские гонки, персьюты и классические эстафеты.