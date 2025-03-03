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Юниорский ЧМ-2025. Шевченко – лучшая среди украинок в масс старте
Проблема со скоростью не исчезнет сама по себе
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 3 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась гонка с массовым стартом у девушек (младшая возрастная группа).
Победу в забеге одержала представительница Франции Луиза Роже, серебро у биатлонистки из Германии Лены Зигемунд, а ТОП-3 замкнула чешская спортсменка Илона Плехацова.
Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Ирина Шевченко, которая с 3 промахами в итоге финишировала на 15 месте.
Юниорский чемпионат мира. Масс старт. Девушки
Младшая возрастная группа
1. Луиза Роже (0+1+0+1)
2. Лена Зигмунд (1+0+0+0) +8,8
3. Илона Плехацова (1+2+0+0) +9,2
...
15. Ирина Шевченко (1+0+1+1) +1:31,9
19. Полина Пуцко (2+2+0+1) +2:03,0
23. Валерия Шейгас (1+0+0+3) +2:27,3
34. Алина Хмиль (1+1+2+2) +3:42,8
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