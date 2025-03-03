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Юниорский ЧМ-2025. Шевченко – лучшая среди украинок в масс старте

Биатлон
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Юниорский ЧМ-2025. Шевченко – лучшая среди украинок в масс старте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась гонка с массовым стартом у девушек (младшая возрастная группа).

Победу в забеге одержала представительница Франции Луиза Роже, серебро у биатлонистки из Германии Лены Зигемунд, а ТОП-3 замкнула чешская спортсменка Илона Плехацова.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Ирина Шевченко, которая с 3 промахами в итоге финишировала на 15 месте.

Юниорский чемпионат мира. Масс старт. Девушки

Младшая возрастная группа

1. Луиза Роже (0+1+0+1)

2. Лена Зигмунд (1+0+0+0) +8,8

3. Илона Плехацова (1+2+0+0) +9,2

...

15. Ирина Шевченко (1+0+1+1) +1:31,9

19. Полина Пуцко (2+2+0+1) +2:03,0

23. Валерия Шейгас (1+0+0+3) +2:27,3

34. Алина Хмиль (1+1+2+2) +3:42,8

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