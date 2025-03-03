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Юниорский ЧМ-2025. Французский подиум в мужском масс старте, лучший среди украинцев – семнадцатый
Вива ля Франс
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 3 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась гонка с массовым стартом у парней (младшая возрастная группа).
Победу в забеге одержал представитель Франции Лео Карлье, серебро у его соотечественника Флавио Ги, а ТОП-3 замкнул еще один француз Камиль Граталуп-Маниссоль.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Тарас Тарасюк, который с 5 промахами в итоге финишировал на 17-м месте.
Юниорский чемпионат мира. Масс старт. Парни
Младшая возрастная группа
1. Лео Карлье (2+0+1+1)
2. Флавио Ги (0+0+3+3) +20,4
3. Камиль Граталуп-Маниссоль (1+1+2+2) +33,3
...
17. Тарас Тарасюк (0+0+3+2) +2:27,8
36. Александр Биланенко (3+1+2+2) +4:19,9
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