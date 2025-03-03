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Юниорский ЧМ-2025. Французский подиум в мужском масс старте, лучший среди украинцев – семнадцатый

Биатлон
Обновлено

Вива ля Франс

Юниорский ЧМ-2025. Французский подиум в мужском масс старте, лучший среди украинцев – семнадцатый

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась гонка с массовым стартом у парней (младшая возрастная группа).

Победу в забеге одержал представитель Франции Лео Карлье, серебро у его соотечественника Флавио Ги, а ТОП-3 замкнул еще один француз Камиль Граталуп-Маниссоль.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Тарас Тарасюк, который с 5 промахами в итоге финишировал на 17-м месте.

Юниорский чемпионат мира. Масс старт. Парни

Младшая возрастная группа

1. Лео Карлье (2+0+1+1)

2. Флавио Ги (0+0+3+3) +20,4

3. Камиль Граталуп-Маниссоль (1+1+2+2) +33,3

...

17. Тарас Тарасюк (0+0+3+2) +2:27,8

36. Александр Биланенко (3+1+2+2) +4:19,9

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