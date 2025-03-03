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Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Нове место

Биатлон
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Будем держать кулаки

Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Нове место

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины определилась с составом команды на этапе Кубка мира в Нове Место. Об этом сообщает Biathlonnews.

Так, главный тренер коллектива Николай Зоц решил повезти в Чехию таких спортсменок: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Ирина Петренко, Дарья Чалик, Елена Городная, Александра Меркушина.

Пока неизвестной остается заявка команды на Кубок IBU.

Напомним, что чешский этап продлится с 6 по 9 марта. Болельщиков ожидают спринтерские гонки, персьюты и классические эстафеты.

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