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Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Биатлон

Меркушина вернулась в строй

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Новина українською

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на следующие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

На Кубке мира в Новом Месте нашу страну будут представлять шесть биатлонисток. Стоит отметить, что в состав вернулась Александра Меркушина. Еще пять спортсменок заявлены на соревнования Кубка IBU в Отепяя.

Состав сборной Украины:

Кубок мира (Нове Место): Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко, Дарья Чалык, Елена Городна, Александра Меркушина;

Кубок IBU (Отепяя): Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Лилия Стеблина.

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Женская сборная Украины по биатлону
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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