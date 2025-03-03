Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на следующие этапы Кубка мира и Кубка IBU.

На Кубке мира в Новом Месте нашу страну будут представлять шесть биатлонисток. Стоит отметить, что в состав вернулась Александра Меркушина. Еще пять спортсменок заявлены на соревнования Кубка IBU в Отепяя.

Состав сборной Украины:

Кубок мира (Нове Место): Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко, Дарья Чалык, Елена Городна, Александра Меркушина;

Кубок IBU (Отепяя): Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Лилия Стеблина.