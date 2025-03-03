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IBU прокомментировал заявления МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов

Биатлон

Посмотрим, какое будет финальное решение

IBU прокомментировал заявления МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов

Фото: biathloncomua

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Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении к соревнованиям российских спортсменов.

"Международный союз биатлонистов пока не обсуждает возвращение российских или белорусских спортсменов, как отметил президент.

Мы не получали ни одного официального запроса от МОК о включении нейтральных спортсменов, поэтому нам нечего комментировать, кроме слухов, которые мы не комментируем", — говорится в заявлении союза.

Ранее появилась информация, что МОК призвал федерации допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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