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IBU прокомментировал заявления МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов
Посмотрим, какое будет финальное решение
Фото: biathloncomua
Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении к соревнованиям российских спортсменов.
"Международный союз биатлонистов пока не обсуждает возвращение российских или белорусских спортсменов, как отметил президент.
Мы не получали ни одного официального запроса от МОК о включении нейтральных спортсменов, поэтому нам нечего комментировать, кроме слухов, которые мы не комментируем", — говорится в заявлении союза.
Ранее появилась информация, что МОК призвал федерации допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026.
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