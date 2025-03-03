IBU прокомментировал заявления МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на заявления Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении к соревнованиям российских спортсменов.

"Международный союз биатлонистов пока не обсуждает возвращение российских или белорусских спортсменов, как отметил президент.

Мы не получали ни одного официального запроса от МОК о включении нейтральных спортсменов, поэтому нам нечего комментировать, кроме слухов, которые мы не комментируем", — говорится в заявлении союза.

Ранее появилась информация, что МОК призвал федерации допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026.