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Меркушина – о юниорском ЧМ-2025: Все цели, которые я ставила перед сезоном, я выполнила
Завоевала единственную медаль для страны
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала свой результат в гонке с массовым стартом на юниорском чемпионате мира-2025. Ее слова цитирует tribuna.com:
"Очень значимая для меня гонка, я эмоционально переполнена, борьба показалась очень интересной. Погода сыграла мне на руку, хорошо, что я была готова к таким погодным условиям.
Настраиваюсь на эстафету и надеюсь исправить ошибки, допущенные в прошлом. Удивительно, все цели, которые я ставила для себя перед сезоном, я выполнила, поэтому дальше планирую просто получать удовольствие от работы и пытаться прыгнуть как можно выше" – сказала биатлонистка.
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