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Меркушина – о юниорском ЧМ-2025: Все цели, которые я ставила перед сезоном, я выполнила

Биатлон
Обновлено

Завоевала единственную медаль для страны

Меркушина – о юниорском ЧМ-2025: Все цели, которые я ставила перед сезоном, я выполнила

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала свой результат в гонке с массовым стартом на юниорском чемпионате мира-2025. Ее слова цитирует tribuna.com:

"Очень значимая для меня гонка, я эмоционально переполнена, борьба показалась очень интересной. Погода сыграла мне на руку, хорошо, что я была готова к таким погодным условиям.

Настраиваюсь на эстафету и надеюсь исправить ошибки, допущенные в прошлом. Удивительно, все цели, которые я ставила для себя перед сезоном, я выполнила, поэтому дальше планирую просто получать удовольствие от работы и пытаться прыгнуть как можно выше" – сказала биатлонистка.

Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Нове место

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Александра Меркушина
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