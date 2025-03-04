Меркушина – о юниорском ЧМ-2025: Все цели, которые я ставила перед сезоном, я выполнила

Украинская биатлонистка Александра Меркушина прокомментировала свой результат в гонке с массовым стартом на юниорском чемпионате мира-2025. Ее слова цитирует tribuna.com:

"Очень значимая для меня гонка, я эмоционально переполнена, борьба показалась очень интересной. Погода сыграла мне на руку, хорошо, что я была готова к таким погодным условиям.

Настраиваюсь на эстафету и надеюсь исправить ошибки, допущенные в прошлом. Удивительно, все цели, которые я ставила для себя перед сезоном, я выполнила, поэтому дальше планирую просто получать удовольствие от работы и пытаться прыгнуть как можно выше" – сказала биатлонистка.