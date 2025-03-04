  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юниорский ЧМ-2025. Украинские девушки остановились в шаге от медали в эстафете
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юниорский ЧМ-2025. Украинские девушки остановились в шаге от медали в эстафете

Биатлон

К сожалению, не хватило скорости

Юниорский ЧМ-2025. Украинские девушки остановились в шаге от медали в эстафете

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась эстафетная гонка у девушек (младшая возрастная группа).

Победу в забеге одержала команда Германии, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули итальянки.

Что касается украинок, то наши девушки неплохо прошли огневые рубежи, однако для медали, как всегда, не хватило скорости. На последнем круге Валерия Шейгас уступила борьбу за бронзу и привезла команду на 4 место.

Юниорский чемпионат мира. Эстафета. Девушки

Младшая возрастная группа

1. Германия (1+7)

2. Норвегия (0+9)+20,8

3. Италия (0+5) +37,3

4. Украина (0+4) +51,4

По теме
yellow-arrow
Маркета Давыдова впервые за три месяца выступит на этапе Кубка мира
yellow-arrow
Франция объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место
yellow-arrow
Лидер шведской команды пропустит этап Кубка мира в Нове Место
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости