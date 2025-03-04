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Юниорский ЧМ-2025. Украинские девушки остановились в шаге от медали в эстафете
К сожалению, не хватило скорости
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 4 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась эстафетная гонка у девушек (младшая возрастная группа).
Победу в забеге одержала команда Германии, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули итальянки.
Что касается украинок, то наши девушки неплохо прошли огневые рубежи, однако для медали, как всегда, не хватило скорости. На последнем круге Валерия Шейгас уступила борьбу за бронзу и привезла команду на 4 место.
Юниорский чемпионат мира. Эстафета. Девушки
Младшая возрастная группа
1. Германия (1+7)
2. Норвегия (0+9)+20,8
3. Италия (0+5) +37,3
4. Украина (0+4) +51,4
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