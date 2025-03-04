Юниорский ЧМ-2025. Украинские девушки остановились в шаге от медали в эстафете

Сегодня, 4 марта, в шведском Эстерсунде в рамках юниорского чемпионата мира-2025 состоялась эстафетная гонка у девушек (младшая возрастная группа).

Победу в забеге одержала команда Германии, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули итальянки.

Что касается украинок, то наши девушки неплохо прошли огневые рубежи, однако для медали, как всегда, не хватило скорости. На последнем круге Валерия Шейгас уступила борьбу за бронзу и привезла команду на 4 место.

Юниорский чемпионат мира. Эстафета. Девушки

Младшая возрастная группа

1. Германия (1+7)

2. Норвегия (0+9)+20,8

3. Италия (0+5) +37,3

4. Украина (0+4) +51,4