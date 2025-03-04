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Лидер шведской команды пропустит этап Кубка мира в Нове Место
Желаем быстрого выздоровления
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг не выступит на этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в шведском Нове Место. Об этом сообщает Aftonbladet. Причина – болезнь спортсменки.
Состав команды:
Мужчины: Эмиль Нюквист, Эспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон, Виктор Брандт
Женщины: Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Халварссон, Ханна Эберг, Йоханна Скоттхайм, Сара Андерссон
Напомним, что этап в Нове Место пройдет с 6 по 9 марта.
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