Лидер шведской команды пропустит этап Кубка мира в Нове Место

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг не выступит на этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в шведском Нове Место. Об этом сообщает Aftonbladet. Причина – болезнь спортсменки.

Состав команды:

Мужчины: Эмиль Нюквист, Эспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон, Виктор Брандт

Женщины: Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Халварссон, Ханна Эберг, Йоханна Скоттхайм, Сара Андерссон

Напомним, что этап в Нове Место пройдет с 6 по 9 марта.