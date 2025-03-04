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Франция объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место
Едут сильнейшие
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Сборная команда Франции объявила свой состав на этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Нове Место (Чехия)
Состав команды:
Мужчины: Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кантен Фийон-Майе, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Клод.
Женщины: Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жюлья Симон, Жанн Ришар, Осеан Мишлон, Софи Шово.
Напомним, что этап в Нове Место пройдет с 6 по 9 марта.
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