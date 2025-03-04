Франция объявила состав на этап Кубка мира в Нове Место

Сборная команда Франции объявила свой состав на этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Нове Место (Чехия)

Состав команды:

Мужчины: Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кантен Фийон-Майе, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Клод.

Женщины: Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жюлья Симон, Жанн Ришар, Осеан Мишлон, Софи Шово.

Напомним, что этап в Нове Место пройдет с 6 по 9 марта.