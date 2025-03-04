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Маркета Давыдова впервые за три месяца выступит на этапе Кубка мира
Чешка возвращается
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная команды Чехии объявила свой состав на домашний этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Нове Место. Стоит отметить, что впервые с декабря 2024 в заявке команды оказалась Маркета Давыдова, которая пропускала так много времени из-за проблем со спиной.
Состав команды:
Женщины: Тереза Воборникова, Джессика Ислова, Люси Чарватова, Тереза Винкларкова, Маркета Давыдова.
Мужчины: Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Йонас Маречек, Адам Вацлавик и Томаш Микиска
Напомним, что этап в Нове Место пройдет с 6 по 9 марта.
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