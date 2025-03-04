Маркета Давыдова впервые за три месяца выступит на этапе Кубка мира

Сборная команды Чехии объявила свой состав на домашний этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Нове Место. Стоит отметить, что впервые с декабря 2024 в заявке команды оказалась Маркета Давыдова, которая пропускала так много времени из-за проблем со спиной.

Состав команды:

Женщины : Тереза ​​Воборникова, Джессика Ислова, Люси Чарватова, Тереза ​​Винкларкова, Маркета Давыдова.

Мужчины : Витезслав Горниг, Михал Крчмарж, Йонас Маречек, Адам Вацлавик и Томаш Микиска

Напомним, что этап в Нове Место пройдет с 6 по 9 марта.