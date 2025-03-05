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Мандзын: Этот сезон состоит для меня из спадов и падений
Биатлонист рассказал, доволен ли своими результатами
https://www.gettyimages.com/Ukraine
21-летний украинский биатлонист Виталий Мандзын оценил сезон, а также назвал лучшую и худшую гонку в сезоне.
– Как оцениваешь сезон? Доволен ли ты собой и командой?
– Ну, этот сезон состоит для меня из спадов и падений, но такой полноценный сезон мне приносит приятные эмоции, ведь было немало положительных гонок, и из каждой из них можно вынести определенный урок. И конечно, это бесценный опыт. Несмотря на то, что сезон еще не закончился, я могу сказать, что доволен им, поскольку были неплохие результаты, как у меня, так и у команды. Мы можем конкурировать с сильнейшими.
– Какую гонку в сезоне считаешь для себя лучшей, а какую худшей?
– Наверное, это будет довольно таки банально, но лучшей была индивидуальная гонка, в которой я занял 4 место. В общем было немало хороших гонок, но тогда я показал лучший личный результат. Что касается худшей, то это, пожалуй, была индивидуальная гонка в Рупольдинге, где я финишировал за пределами топ-40. Тогда у меня не получилось показать то, что я хотел.
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