Мандзын: Этот сезон состоит для меня из спадов и падений

21-летний украинский биатлонист Виталий Мандзын оценил сезон, а также назвал лучшую и худшую гонку в сезоне.

– Как оцениваешь сезон? Доволен ли ты собой и командой?

– Ну, этот сезон состоит для меня из спадов и падений, но такой полноценный сезон мне приносит приятные эмоции, ведь было немало положительных гонок, и из каждой из них можно вынести определенный урок. И конечно, это бесценный опыт. Несмотря на то, что сезон еще не закончился, я могу сказать, что доволен им, поскольку были неплохие результаты, как у меня, так и у команды. Мы можем конкурировать с сильнейшими.

– Какую гонку в сезоне считаешь для себя лучшей, а какую худшей?

– Наверное, это будет довольно таки банально, но лучшей была индивидуальная гонка, в которой я занял 4 место. В общем было немало хороших гонок, но тогда я показал лучший личный результат. Что касается худшей, то это, пожалуй, была индивидуальная гонка в Рупольдинге, где я финишировал за пределами топ-40. Тогда у меня не получилось показать то, что я хотел.