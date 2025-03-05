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Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону
В шведском Эстерсунде прошла эстафета среди юниорок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
На юниорском чемпионате мира-2025 по биатлону завершился первый старт заключительного соревновательного дня — женская эстафета среди юниорок.
В составе сборной Украины в женской эстафете выступили Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Елена Городна и Александра Меркушина. Украинки финишировали 4-ми.
Юниорский чемпионат мира по биатлону
Эстерсунд, Швеция. Эстафета. Юниорки
- Франция – 1.15.12,4 (0+14)
- Германия – 1.06,8 (2+13)
- Норвегия – 1.19,2 (3+12)
- Украина – 3.47,8 (2+17)
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