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Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону

Биатлон

В шведском Эстерсунде прошла эстафета среди юниорок

Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На юниорском чемпионате мира-2025 по биатлону завершился первый старт заключительного соревновательного дня — женская эстафета среди юниорок.

В составе сборной Украины в женской эстафете выступили Татьяна Тарасюк, Ксения Приходько, Елена Городна и Александра Меркушина. Украинки финишировали 4-ми.

Юниорский чемпионат мира по биатлону

Эстерсунд, Швеция. Эстафета. Юниорки

  1. Франция – 1.15.12,4 (0+14)
  2. Германия – 1.06,8 (2+13)
  3. Норвегия – 1.19,2 (3+12)
  4. Украина – 3.47,8 (2+17)
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