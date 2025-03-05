Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025

На юниорском чемпионате мира-2025 по биатлону состоялась мужская эстафета среди юниоров.

Сборную Украины в эстафетной гонке представляли Сергей Супрун, Богдан Борковский, Михаил Хмиль и Владимир Аксюта.

Сергей Супрун использовал два дополнительных патрона и передал эстафету Богдану Борковскому на четвертом месте. Тот лишь один раз ошибся и вывел сборную Украины на первое место в гонке перед передачей эстафеты.

Михаил Хмиль третьим начинал эстафету из украинцев. Сначала использовал один дополнительный патрон, а затем еще три и заработал два круга штрафа.

Последним из сборной Украины стартовал Владимир Аксюта. Биатлонист использовал шесть дополнительных патронов и заработал два штрафных круга на своих огневых рубежах. Финишировала сборная Украины на девятом месте в эстафете.

Юниорский ЧМ-2025 по биатлону. Мужская эстафета, юниоры

1. Норвегия (0+10) 1:20:43.0

2. Германия (0+6) +19.5

3. Польша (0+15) +1:52.2

4. Швейцария (0+12) +2:04.0

5. Италия (3+13) +2:05.1

6. Финляндия (1+15) +2:36.9

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9. Украина (4+14) +3:28.6