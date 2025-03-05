  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025

Биатлон

Команда могла показать лучший результат

Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

На юниорском чемпионате мира-2025 по биатлону состоялась мужская эстафета среди юниоров.

Сборную Украины в эстафетной гонке представляли Сергей Супрун, Богдан Борковский, Михаил Хмиль и Владимир Аксюта.

Сергей Супрун использовал два дополнительных патрона и передал эстафету Богдану Борковскому на четвертом месте. Тот лишь один раз ошибся и вывел сборную Украины на первое место в гонке перед передачей эстафеты.

Михаил Хмиль третьим начинал эстафету из украинцев. Сначала использовал один дополнительный патрон, а затем еще три и заработал два круга штрафа.

Последним из сборной Украины стартовал Владимир Аксюта. Биатлонист использовал шесть дополнительных патронов и заработал два штрафных круга на своих огневых рубежах. Финишировала сборная Украины на девятом месте в эстафете.

Юниорский ЧМ-2025 по биатлону. Мужская эстафета, юниоры

1. Норвегия (0+10) 1:20:43.0

2. Германия (0+6) +19.5

3. Польша (0+15) +1:52.2

4. Швейцария (0+12) +2:04.0

5. Италия (3+13) +2:05.1

6. Финляндия (1+15) +2:36.9

...

9. Украина (4+14) +3:28.6

По теме
yellow-arrow
Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону
yellow-arrow
Мандзын: Этот сезон состоит для меня из спадов и падений
yellow-arrow
Маркета Давыдова впервые за три месяца выступит на этапе Кубка мира
сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости