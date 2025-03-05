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Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025
Команда могла показать лучший результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
На юниорском чемпионате мира-2025 по биатлону состоялась мужская эстафета среди юниоров.
Сборную Украины в эстафетной гонке представляли Сергей Супрун, Богдан Борковский, Михаил Хмиль и Владимир Аксюта.
Сергей Супрун использовал два дополнительных патрона и передал эстафету Богдану Борковскому на четвертом месте. Тот лишь один раз ошибся и вывел сборную Украины на первое место в гонке перед передачей эстафеты.
Михаил Хмиль третьим начинал эстафету из украинцев. Сначала использовал один дополнительный патрон, а затем еще три и заработал два круга штрафа.
Последним из сборной Украины стартовал Владимир Аксюта. Биатлонист использовал шесть дополнительных патронов и заработал два штрафных круга на своих огневых рубежах. Финишировала сборная Украины на девятом месте в эстафете.
Юниорский ЧМ-2025 по биатлону. Мужская эстафета, юниоры
1. Норвегия (0+10) 1:20:43.0
2. Германия (0+6) +19.5
3. Польша (0+15) +1:52.2
4. Швейцария (0+12) +2:04.0
5. Италия (3+13) +2:05.1
6. Финляндия (1+15) +2:36.9
...
9. Украина (4+14) +3:28.6
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