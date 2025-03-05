  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный показал, чей биб разыграет в ближайшее время. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный показал, чей биб разыграет в ближайшее время. Фото

Биатлон

Благородное дело

Пидручный показал, чей биб разыграет в ближайшее время. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".

Наш спортсмен нашел еще одну биатлонистку, готовую отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз ею стала один из лидеров норвежской команды Ингрид Ландмарк Тандревольд. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

По теме
yellow-arrow
Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025
yellow-arrow
Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону
yellow-arrow
Мандзын: Этот сезон состоит для меня из спадов и падений
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости