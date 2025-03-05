Пидручный показал, чей биб разыграет в ближайшее время. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".

Наш спортсмен нашел еще одну биатлонистку, готовую отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз ею стала один из лидеров норвежской команды Ингрид Ландмарк Тандревольд. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.