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Сборная Украины объявила состав на ЧМ-2025 по биатлону среди военных
Поедут известные имена
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Национальная сборная Украины по биатлону объявила состав команды на чемпионат мира-2025 среди военных.
Женскую часть коллектива представят:
Юлия Джима
Анна Кривонос
Надежда Белкина
Валерия Дмитренко
Ирина Петренко
За команду мужчин будут выступать:
Денис Насико
Артем Тищенко
Руслан Ткаленко
Богдан Цымбал
Напомним, что ЧМ-2025 среди военных состоится в Люцерне (Швейцария) с 23 по 30 марта.
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