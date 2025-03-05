  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины объявила состав на ЧМ-2025 по биатлону среди военных
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины объявила состав на ЧМ-2025 по биатлону среди военных

Биатлон
Обновлено

Поедут известные имена

Сборная Украины объявила состав на ЧМ-2025 по биатлону среди военных

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по биатлону объявила состав команды на чемпионат мира-2025 среди военных.

Женскую часть коллектива представят:

Юлия Джима

Анна Кривонос

Надежда Белкина

Валерия Дмитренко

Ирина Петренко

За команду мужчин будут выступать:

Денис Насико

Артем Тищенко

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Напомним, что ЧМ-2025 среди военных состоится в Люцерне (Швейцария) с 23 по 30 марта.

По теме
yellow-arrow
Пидручный показал, чей биб разыграет в ближайшее время. Фото
yellow-arrow
Украина финишировала девятой в мужской эстафете на ЮЧМ-2025
yellow-arrow
Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости