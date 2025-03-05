Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать спринт в Нове Место
Удачи нашим ребятам
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Завтра, 6 марта в чешском Нове Место в рамках очередного этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у мужчин.
Нашу команду представят четверо биатлонистов, среди них:
10. Антон Дудченко
16. Виталий Мандзин
55. Артем Тищенко
66. Дмитрий Пидручный
Гонка начнется в 19.40 по киевскому времени. Женский спринт ожидает болельщиков в пятницу, 7 марта.
Напомним, что ранее Украина стала
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- В клубе УПЛ отреагировали на невозвращение тренера в Украину после сборов
- Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Нове место
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000