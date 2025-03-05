Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать спринт в Нове Место

Завтра, 6 марта в чешском Нове Место в рамках очередного этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у мужчин.

Нашу команду представят четверо биатлонистов, среди них:

10. Антон Дудченко

16. Виталий Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитрий Пидручный

Гонка начнется в 19.40 по киевскому времени. Женский спринт ожидает болельщиков в пятницу, 7 марта.