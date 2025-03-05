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Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать спринт в Нове Место

Биатлон

Удачи нашим ребятам

Стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать спринт в Нове Место

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 6 марта в чешском Нове Место в рамках очередного этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у мужчин.

Нашу команду представят четверо биатлонистов, среди них:

10. Антон Дудченко

16. Виталий Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитрий Пидручный

Гонка начнется в 19.40 по киевскому времени. Женский спринт ожидает болельщиков в пятницу, 7 марта.

Напомним, что ранее Украина стала четвертой в эстафете среди юниорок на чемпионате мира по биатлону.

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