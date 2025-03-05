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Украина стала 11-й в медальном зачете юниорского ЧМ-2025
Результат не радует
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Юниорская сборная Украины по биатлону завершила свое выступление на чемпионате мира-2025, который прошел в шведском Эстерсунде .
Наша команда в течение мундиаля завоевала лишь одну медаль – в гонке с массовым стартом бронзу взяла Александра Меркушина.
Было разыграно 18 комплектов наград в младшей и старшей возрастных группах. Наша команда разделила 11-13 места со Словенией и Швейцарией.
Медальный зачет юниорского ЧМ-2025
1. Франция - 15 (5+6+4)
2. Норвегия - 8 (5+2+1)
3. Германия - 6 (3+3+0)
4. Швеция - 2 (1+1+0)
5. Чехия - 6 (1+0+5)
6. Австрия – 2 (1+0+1)
11-13. Украина - 1 (0+0+1)
11-13. Словения - 1 (0+0+1)
11-13. Швейцария - 1 (0+0+1)
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