Украина стала 11-й в медальном зачете юниорского ЧМ-2025

Юниорская сборная Украины по биатлону завершила свое выступление на чемпионате мира-2025, который прошел в шведском Эстерсунде .

Наша команда в течение мундиаля завоевала лишь одну медаль – в гонке с массовым стартом бронзу взяла Александра Меркушина.

Было разыграно 18 комплектов наград в младшей и старшей возрастных группах. Наша команда разделила 11-13 места со Словенией и Швейцарией.

Медальный зачет юниорского ЧМ-2025

1. Франция - 15 (5+6+4)

2. Норвегия - 8 (5+2+1)

3. Германия - 6 (3+3+0)

4. Швеция - 2 (1+1+0)

5. Чехия - 6 (1+0+5)

6. Австрия – 2 (1+0+1)

11-13. Украина - 1 (0+0+1)

11-13. Словения - 1 (0+0+1)

11-13. Швейцария - 1 (0+0+1)