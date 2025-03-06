Кубок IBU. Меркушина – лучшая среди украинок в спринте Отепя

Сегодня, 6 марта в эстонском Отепе предпоследний этап Кубка IBU начался спринтерской гонкой у женщин.

Победу в забеге на 7,5 километров одержала представительница Франции Жилон Гигона, серебро у биатлонистки из Италии Ребекки Паслер, а ТОП-3 замкнула чешка Кристина Отцовска.

Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Анастасия Меркушина, которая с одним промахом в итоге финишировала на 13 месте.

Кубок IBU. Спринт. Женщины

1. Жиллон Гигонна (1+0)

2. Ребекка Пасслер (0+2) +25,3

3. Кристина Отцовска (0+1) +29,8

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13. Анастасия Меркушина (1+0) +58,2

20. Анна Кривонос (0+2) +1:27,9

29. Валерия Дмитренко (0+2) +2:00,1

44. Любовь Кипяченкова (1+3) +3:00,0

46. ​​Лилия Стеблина (3+2) +3:10,4