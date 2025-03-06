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Кубок IBU. Меркушина – лучшая среди украинок в спринте Отепя
Результаты женской гонки
Фото: Getty Images
Сегодня, 6 марта в эстонском Отепе предпоследний этап Кубка IBU начался спринтерской гонкой у женщин.
Победу в забеге на 7,5 километров одержала представительница Франции Жилон Гигона, серебро у биатлонистки из Италии Ребекки Паслер, а ТОП-3 замкнула чешка Кристина Отцовска.
Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Анастасия Меркушина, которая с одним промахом в итоге финишировала на 13 месте.
Кубок IBU. Спринт. Женщины
1. Жиллон Гигонна (1+0)
2. Ребекка Пасслер (0+2) +25,3
3. Кристина Отцовска (0+1) +29,8
...
13. Анастасия Меркушина (1+0) +58,2
20. Анна Кривонос (0+2) +1:27,9
29. Валерия Дмитренко (0+2) +2:00,1
44. Любовь Кипяченкова (1+3) +3:00,0
46. Лилия Стеблина (3+2) +3:10,4
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