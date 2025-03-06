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Пидручный: Дискомфорт еще немного ощущается, но надеюсь, что в ближайшее время это пройдет

Биатлон
Обновлено

Комментарий биатлониста

Пидручный: Дискомфорт еще немного ощущается, но надеюсь, что в ближайшее время это пройдет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое состояние на данный момент и рассказал об общем самочувствии. Его слова цитирует sport.ua:

– Готовимся к следующим этапам Кубка мира. Трудно оценивать, в какой форме сейчас нахожусь, поскольку была травма. Поэтому увидим на следующих соревнованиях, в какой форме я нахожусь, но чувствую себя хорошо и надеюсь, что все будет хорошо.

– Знаем, что недавно у вас было повреждение руки. Как сейчас чувствуете себя? Испытываете дискомфорт? Как оно повлияло на соревнование?

– Дискомфорт еще немного чувствуется, но надеюсь, что в ближайшее время это пройдет. Конечно, эта травма сильно повлияла на результаты на чемпионате мира, ведь это мешало полноценно соревноваться, - сказал Пидручный.

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