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Кубок IBU. Украинцы не попали в ТОП-20 спринта Отепя, норвежцы заняли подиум
Результаты мужского спринта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 6 марта в эстонском Отепя предпоследний этап Кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у мужчин.
Победу в забеге на 10 километров одержал представитель Норвегии Исак Фрей, серебро у его соотечественника Ветле-Сьястад Кристиансена, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.
Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Данис Насыко, который с одним промахом в итоге финишировал на 21 месте.
Кубок IBU. Спринт. Мужчины
1. Исаак Фрей (0+0) 25:10,9
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0) +29,2
3. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+1) +36,2
...
21. Денис Насыко (0+1) +3:18,1
22. Руслан Ткаленко (0+2) +3:23,7
35. Богдан Цымбал (1+2) +3:56,9
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