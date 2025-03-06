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Кубок IBU. Украинцы не попали в ТОП-20 спринта Отепя, норвежцы заняли подиум

Биатлон
Обновлено

Результаты мужского спринта

Кубок IBU. Украинцы не попали в ТОП-20 спринта Отепя, норвежцы заняли подиум

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 марта в эстонском Отепя предпоследний этап Кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у мужчин.

Победу в забеге на 10 километров одержал представитель Норвегии Исак Фрей, серебро у его соотечественника Ветле-Сьястад Кристиансена, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.

Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Данис Насыко, который с одним промахом в итоге финишировал на 21 месте.

Кубок IBU. Спринт. Мужчины

1. Исаак Фрей (0+0) 25:10,9

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (1+0) +29,2

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+1) +36,2

...

21. Денис Насыко (0+1) +3:18,1

22. Руслан Ткаленко (0+2) +3:23,7

35. Богдан Цымбал (1+2) +3:56,9

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