Два украинских биатлониста попали в зачетную зону в мужском спринте на Кубке мира в Новом Месте

Сезон Кубка мира по биатлону возобновился этапом в Новом Месте, где первой гонкой стал мужской спринт.

Украину представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Артем Тищенко.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который не закрыл две мишени на «лежке», но чистая стрельба позволила капитану сборной Украины вернуться в борьбу за место в зачетной зоне.

Виталий Мандзин с промахом на первом огневом рубеже, закрыл все пять мишеней на «стойке» уступил место Пидручному.

Антон Дудченко сделал один промах на стрельбе и из-за невысокого хода на дистанции финишировал с отставанием в более чем две с половиной минуты от победителя гонки, Эмильена Жаклена.

Также с промахом закончил гонку и Артем Тищенко и ходом биатлонист потерял больше всего и не попал в гонку преследования.

Кубок мира по биатлону. Новое Место. Спринт, мужчины

1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:13.3

2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) +19.8

3. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +20.9

4. Эрик Перро (Франция, 1+0) +22.8

5. Эндре Стрёмсгейм (Норвегия, 0+1) +27.0

6. Еспер Нелин (Швеция, 0+0) +32.8

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35. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0) +1:49.3

38. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:53.2

Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:33.6

Артем Тищенко (Украина, 0+1) +3:19.2

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