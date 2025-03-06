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Два украинских биатлониста попали в зачетную зону в мужском спринте на Кубке мира в Новом Месте
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сезон Кубка мира по биатлону возобновился этапом в Новом Месте, где первой гонкой стал мужской спринт.
Украину представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Артем Тищенко.
Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который не закрыл две мишени на «лежке», но чистая стрельба позволила капитану сборной Украины вернуться в борьбу за место в зачетной зоне.
Виталий Мандзин с промахом на первом огневом рубеже, закрыл все пять мишеней на «стойке» уступил место Пидручному.
Антон Дудченко сделал один промах на стрельбе и из-за невысокого хода на дистанции финишировал с отставанием в более чем две с половиной минуты от победителя гонки, Эмильена Жаклена.
Также с промахом закончил гонку и Артем Тищенко и ходом биатлонист потерял больше всего и не попал в гонку преследования.
Кубок мира по биатлону. Новое Место. Спринт, мужчины
1. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) 23:13.3
2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) +19.8
3. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +20.9
4. Эрик Перро (Франция, 1+0) +22.8
5. Эндре Стрёмсгейм (Норвегия, 0+1) +27.0
6. Еспер Нелин (Швеция, 0+0) +32.8
...
35. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0) +1:49.3
38. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:53.2
Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:33.6
Артем Тищенко (Украина, 0+1) +3:19.2
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
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