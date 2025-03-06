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Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринт Кубка мира в Нове Место
Он состоится уже завтра, 7 марта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женский спринт, который состоится в Нове Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.
Напомним, что гонка состоится 7 марта, начало - в 19.25.
Состав сборной Украины:
18. Юлия Джима
19. Кристина Дмитренко
35. Елена Городна
77. Ирина Петренко
97. Дарья Чалык
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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