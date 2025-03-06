Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринт Кубка мира в Нове Место

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на женский спринт, который состоится в Нове Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Напомним, что гонка состоится 7 марта, начало - в 19.25.

Состав сборной Украины:

18. Юлия Джима

19. Кристина Дмитренко

35. Елена Городна

77. Ирина Петренко

97. Дарья Чалык