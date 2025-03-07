Пидручный: В текущем сезоне было немало хороших результатов

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел промежуточные итоги текущего сезона. Его слова цитирует sport.ua:

– Как вы оцениваете выступления мужской сборной Украины в текущем сезоне?

– Сезон еще не закончился, потому окончательно оценивать его нельзя. Однако, конечно, в текущем сезоне было много хороших результатов и у ребят, и у меня.

– Как оцениваете выступления команды в эстафетах?

– Что касается эстафет, то в целом результат удовлетворительный, ведь были хорошие места, например, мы были шестыми, седьмыми и восьмыми в эстафетах. Исключение, по-видимому, Гохфильцен, где результаты были не очень хорошие.

Будем и дальше накатывать этот состав на эстафеты, возможно, будем пробовать по-другому выходить на этапах. Если брать последние результаты, то это наше место, но, конечно, можно лучше, - сказал Подручный.