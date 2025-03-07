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Лу Жанмонно: Чемпионаты мира — это гонки на смелость

Биатлон

Биатлонистка рассказала о различии с кубками мира

Лу Жанмонно: Чемпионаты мира — это гонки на смелость

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратная чемпионка мира, французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась мнением о различии для неё между чемпионатами мира и кубками мира по биатлону.

"Я представляю Кубок мира в совершенно ином контексте, чем чемпионат мира. Я знаю, что там нужно меньше дерзать. Чемпионаты мира — это гонки на смелость, для того, кто атакует, кто осмеливается, кто пытается. Вот где я не очень хороша. Когда нет ничего особенного, когда нужно просто делать это с большим мастерством, я считаю, что мне удобнее", — приводит слова Лу Жанмонно Nordic.

С 6 по 9 марта 2025 года в Нове-Место (Чехия) проходит седьмой этап Кубка мира по биатлону.

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Лу Жанмонно
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