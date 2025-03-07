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Юлия Джима показала лучший результат среди украинских биатлонисток в женском спринте на КМ в Новом Месте
Опыт есть опыт
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Новом Месте состоялся женский спринт. Сборную Украины в женском спринте представляли: Юлия Джима, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Елена Городна и Дарья Чалык.
Юлия Джима как всегда показала лучший результат среди украинок. Биатлонистка «чисто» прошла оба огневых рубежа и финишировала в топ-15, однако впоследствии была подвинута на 24-е место.
Кристину Дмитренко от двадцатки лучших отделили 13.1 секунд - 25-е место.
Елена Городна без промахов провела первую стрельбу, зато заработала два штрафных круга на «стойке» и в итоге завершила спринтерскую гонку вне топ-40.
За пределами зачетной зоны финишировали Ирина Петренко и Дарья Чалык.
Кубок мира по биатлону. Новое Место. Спринт
1. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 0+0) 19:13.5
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0) +15.1
3. Жюлия Симон (Франция, 0+0) +20.9
4. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) +27.1
5. Лиза-Тереза Гаузер (Австрия, 0+0) +37.0
6. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0) +37.3
...
24. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:16.2
25. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:20.5
62. Елена Городна (Украина, 0+2) +2:17.8
Ирина Петренко (Украина, 0+1) +2:57.2
Дарья Чалык (Украина, 2+2)
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