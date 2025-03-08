Тандревольд прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд прокомментировала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове Место. Ее слова цитирует NRK:

"Победа была достаточно эмоциональной. Для меня этот сезон был очень сложным, и на время я даже сомневалась, смогу ли продолжить заниматься биатлоном.

Столько людей отдали много сил, чтобы я могла вернуться к выступлениям. Мне так хотелось отблагодарить за это. Мой кардиолог даже не смог нормально отдохнуть на Рождество – ему приходилось разговаривать со мной каждый день, чтобы успокоить меня и помочь настроиться на возвращение.

Мне было тяжело возвращаться к привычному темпу, а потом слышать, что я не смогла перехватить лидерство в команде, что я вроде бы провалилась. Я действительно старалась изо всех сил.

В этой гонке я просто решила, что пойду ва-банк, чтобы выиграть. Я не буду бояться провала, быть осторожной. Мне нечего терять, решила я, поэтому буду просто наслаждаться" – сказала спортсменка.