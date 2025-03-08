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Кубок IBU. Меркушина – лучшая среди украинок в гонке преследования Отепя
Результаты персьюта
Фото: Getty Images
Сегодня, 8 марта в эстонском Отепя предпоследний этап Кубка IBU продолжился гонкой преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Франции Жилон Гигона, серебро у ее соотечественницы Камиллы Бене, а ТОП-3 замкнула норвежка Юни Арнеклейв.
Что касается украинок, то самым высоким среди наших оказалась Анастасия Меркушина, которая с четырьмя промахами в итоге финишировала на 26 месте.
Кубок IBU. Преследование. Женщины
1. Жиллон Гигонна (0+0+0+1)
2. Камилла Бене (0+0+1+0) +15,4
3. Юни Арнеклейв (0+1+1+2) +1:06,0
...
26. Анастасия Меркушина (1+2+1+1) +4:18,4
30. Валерия Дмитренко (1+0+1+0) +4:54,4
33. Анна Кривонос (0+0+4+0) +5:06,8
42. Любовь Кипяченкова (0+2+2+1) +6:30,8
44. Лилия Стеблина (1+1+2+2) +7:54,9
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