Кубок IBU. Насико – в ТОП-15 гонки преследования в Отепя

Сегодня, 8 марта в эстонском Отепя предпоследний этап Кубка IBU продолжился гонкой преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн, серебро у его соотечественника Ветле-Сьястад Кристиансена, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.

Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Данис Насико, который с четырьмя промахами в итоге финишировал на 13 месте.

Кубок IBU. Преследование. Мужчины

1. Йохан-Олав Ботн (0+0+0+1)

2. Ветле Кристиансен (0+0+1+0) +44,1

3. Й. Далее-Шевдаль (0+0+2+1) +1:03,5

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13. Денис Насико (1+1+1+1) +6:10,0

14. Руслан Ткаленко (3+0+1+0) +6:22,8

37. Богдан Цымбал (1+1+2+3) +10:02,4