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Самуэльсон побеждает в гонке преследования Нове Место, украинцы финишировали низко
Результаты мужского персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Cегодня, 8 марта в чешском Нове Место этап Кубка мира сезона 2024/2025 продолжился гонкой преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Швеции Себастьян Самуэльсон, серебро у итальянца Томазо Джакомеля, а ТОП-3 замкнул норвежец Йоханнес Бе.
Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Дмитрий Пидручный, который с шестью промахами в итоге финишировал на 36 месте.
Кубок мира. Преследование. Мужчины
1. Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0)
2. Томмазо Джакомел (1+1+0+0) +26,4
3. Йоханнес-Тингнес Бе (0+1+1+1) +38,7
...
36. Дмитрий Пидручный (2+2+1+1) +4:19,9
39. Виталий Мандзин (1+0+1+2) +4:49,5
49. Антон Дудченко (2+1+0+1) +6:30,1
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