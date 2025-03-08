  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Самуэльсон побеждает в гонке преследования Нове Место, украинцы финишировали низко
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самуэльсон побеждает в гонке преследования Нове Место, украинцы финишировали низко

Биатлон

Результаты мужского персьюта

Самуэльсон побеждает в гонке преследования Нове Место, украинцы финишировали низко

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Cегодня, 8 марта в чешском Нове Место этап Кубка мира сезона 2024/2025 продолжился гонкой преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Швеции Себастьян Самуэльсон, серебро у итальянца Томазо Джакомеля, а ТОП-3 замкнул норвежец Йоханнес Бе.

Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Дмитрий Пидручный, который с шестью промахами в итоге финишировал на 36 месте.

Кубок мира. Преследование. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0)

2. Томмазо Джакомел (1+1+0+0) +26,4

3. Йоханнес-Тингнес Бе (0+1+1+1) +38,7

...

36. Дмитрий Пидручный (2+2+1+1) +4:19,9

39. Виталий Мандзин (1+0+1+2) +4:49,5

49. Антон Дудченко (2+1+0+1) +6:30,1

По теме
yellow-arrow
Кубок IBU. Насико – в ТОП-15 гонки преследования в Отепя
yellow-arrow
Кубок IBU. Меркушина – лучшая среди украинок в гонке преследования Отепя
yellow-arrow
Тандревольд прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира в Нове Место
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости