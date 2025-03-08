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Украинские биатлонистки завершили гонку преследования на этапе Кубка мира

Биатлон

Завтра состоятся заключительные гонки

Украинские биатлонистки завершили гонку преследования на этапе Кубка мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Две украинские биатлонистки финишировали в топ-30 гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте. Юлия Джима заняла 25-е место, а Кристина Дмитренко – 30-е.

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Заключительные гонки этапа Кубка мира по биатлону – мужская и женская эстафеты – состоятся в воскресенье, 9 марта.

Всего в гонке приняли участие 58 биатлонисток. Победу одержала француженка Жюлья Симон, которая с одним промахом на четырех огневых рубежах преодолела дистанцию ​​за 30 минут 56 секунд. Второй финишировала шведка Ханна Эберг, третьей – соотечественница победительницы Осеан Мишлон.

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Юлия Джима Кристина Дмитренко
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Источник:
Суспільне Спорт, Укрінформ
Опубликовал: Александр Симченко
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