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Украинские биатлонистки завершили гонку преследования на этапе Кубка мира
Завтра состоятся заключительные гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Две украинские биатлонистки финишировали в топ-30 гонки преследования на 10 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте. Юлия Джима заняла 25-е место, а Кристина Дмитренко – 30-е.
Заключительные гонки этапа Кубка мира по биатлону – мужская и женская эстафеты – состоятся в воскресенье, 9 марта.
Всего в гонке приняли участие 58 биатлонисток. Победу одержала француженка Жюлья Симон, которая с одним промахом на четырех огневых рубежах преодолела дистанцию за 30 минут 56 секунд. Второй финишировала шведка Ханна Эберг, третьей – соотечественница победительницы Осеан Мишлон.
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