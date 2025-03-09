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Украина определилась с составами на эстафетные гонки Нове Место
Будет непросто
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 9 марта, эстафетными гонками завершается этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в Нове Место (Чехия).
В 14:50 на старт выйдут мужчины, а нашу страну будут представлять Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.
В 17:45 будут завершать соревнования девушки. Николай Зоц тоже выбрал биатлонисток, которые будут бежать гонку: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Александра Меркушина.
Напомним, что последний этап кубка мира сезона 2024/2025 состоится с 21 по 23 марта в Холменколлене.
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