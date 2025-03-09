Кубок IBU. Дмитренко – лучшая среди украинок в масс старте Отепя

Сегодня, 9 марта в эстонском Отепя предпоследний этап Кубка IBU продолжился гонкой с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге одержала представительница Чехии Кристина Отцовска, серебро и бронзу в свой актив записали биатлонистки из Франции Паула Боте и Камила Бене соответственно.

Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Валерия Дмитренко, которая с чистой стрельбой и медленным ходом в итоге финишировала на 14 месте.

Масс-старт-60. Женщины

1. Кристина Отцовска (0+0+0+0)

2. Паула Боте (2+1+0+0) +15,5

3. Камилла Бене (0+0+1+1) +22,0

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14. Валерия Дмитренко (0+0+0+0) +1:38,8

16. Анна Кривонос (0+0+2+0) +1:49,5

20. Анастасия Меркушина (1+1+1+1) +2:17,7

30. Лилия Стеблина (0+1+1+1) +3:06,2

43. Любовь Кипяченкова (0+1+2+1) +4:49,5