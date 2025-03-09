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Кубок IBU. Триумф норвежцев в масс старте, Цымбал – двенадцатый

Биатлон
Обновлено

Результаты мужской гонки

Кубок IBU. Триумф норвежцев в масс старте, Цымбал – двенадцатый

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 марта в эстонском Отепя предпоследний этап Кубка IBU завершился гонкой с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Норвегии Ветле-Сьястад Кристиансен, серебро и бронзу в свой актив записали его соотечественники Йохан-Олав Ботн и Исаак Фрей соответственно.

Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Богдан Цымбал, который с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировал на 12 месте.

Масс-старт-60. Мужчины

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+0)

2. Йохан-Олав Ботн (1+0+0+1) +10,2

3. Исаак Фрей (0+0+0+1) +24,0

...

12. Богдан Цымбал (0+1+0+0) +3:12,1

18. Денис Насико (2+0+1+0) +3:49,2

24. Руслан Ткаленко (1+0+2+1) +4:44,9

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