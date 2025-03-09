Сенсация! Украина берет бронзу в мужской эстафете Нове Место

Сегодня, 9 марта, в чешском Нове Место в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу в забеге отмечали представители сборной Франции, серебро у команды Норвегии, а ТОП-3 неожиданно замкнули спортсмены из Украины.

Артем Тищенко на первом этапе имел проблемы на стойке – два промаха. К сожалению, учитывая существенный проигрыш на дистанции Артема – это слишком много. После первого этапа наша команда была на девятом месте (+1.12.8). Существенного проигрыша именно на последнем круге не было у Артема, и это стоит отметить.

Виталий Мандзин на втором этапе использовал три дополнительных патрона и передал эстафету на девятом месте (+1.26.9).

Антон Дудченко провел шикарный этап. Антон стрелял быстро и точно и поднял нашу команду на пятое место (+2.21.9).

Дмитрий Пидручный на последнем этапе поднял нашу команду на третье место.

Кубок мира. Нове Место. Эстафета. Мужчины

1. Франция (0+4)

2. Норвегия (1+8) +1.26.6

3. Украина (0+7) +2.45.4