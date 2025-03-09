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Украинки провалили эстафету в Нове Место
Ужасный результат по сравнению с ребятами
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 9 марта, в чешском Нове Место в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.
Победу в забеге праздновали представительницы сборной Франции, серебро у команды Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Германии.
Что касается украинок, то подробно разбирать гонку наших девушек нет смысла. Следует сказать, что наши заходили на штрафные круги и бежали медленно. В итоге Меркушина-младшая финишировала в итоге на 17-й позиции – последней среди дошедших до конца дистанции биатлонисток.
Кубок мира. Эстафета. Нове Место
Женщины
1. Франция (0+5)
2. Норвегия (0+11) +25,1
3. Германия (0+8) +47,6
...
17. Украина (4+13) +7.28,5
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