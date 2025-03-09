Украинки провалили эстафету в Нове Место

Сегодня, 9 марта, в чешском Нове Место в рамках этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.

Победу в забеге праздновали представительницы сборной Франции, серебро у команды Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Германии.

Что касается украинок, то подробно разбирать гонку наших девушек нет смысла. Следует сказать, что наши заходили на штрафные круги и бежали медленно. В итоге Меркушина-младшая финишировала в итоге на 17-й позиции – последней среди дошедших до конца дистанции биатлонисток.

Кубок мира. Эстафета. Нове Место

Женщины

1. Франция (0+5)

2. Норвегия (0+11) +25,1

3. Германия (0+8) +47,6

...

17. Украина (4+13) +7.28,5