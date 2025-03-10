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Мужская сборная Украины – номинант на звание лучших биатлонистов недели
Надо голосовать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Мужская сборная Украины по биатлону стала одним из претендентов на звание "Лучший биатлонист недели". Об этом сообщает официальный сайт IBU.
Наша команда неожиданно для всех завоевала бронзу в эстафетной гонке. Кроме украинцев получить награду могут норвежка Ингрид Ланнмарк Тандреволл или шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.
Победителя определят путем онлайн-голосования. Свой голос можно отдать на официальном сайте IBU.
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