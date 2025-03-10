  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мужская сборная Украины – номинант на звание лучших биатлонистов недели
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мужская сборная Украины – номинант на звание лучших биатлонистов недели

Биатлон

Надо голосовать

Мужская сборная Украины – номинант на звание лучших биатлонистов недели

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону стала одним из претендентов на звание "Лучший биатлонист недели". Об этом сообщает официальный сайт IBU.

Наша команда неожиданно для всех завоевала бронзу в эстафетной гонке. Кроме украинцев получить награду могут норвежка Ингрид Ланнмарк Тандреволл или шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон.

Победителя определят путем онлайн-голосования. Свой голос можно отдать на официальном сайте IBU.

Украинки провалили эстафету в Нове Место

Кубок IBU. Триумф норвежцев в масс старте, Цимбал – двенадцатый

По теме
yellow-arrow
Украинки провалили эстафету в Нове Место
yellow-arrow
Сенсация! Украина берет бронзу в мужской эстафете Нове Место
yellow-arrow
Кубок IBU. Триумф норвежцев в масс старте, Цымбал – двенадцатый
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости