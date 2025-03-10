Пидручный: Эмоции меня просто переполняют, не так уж часто мы заезжаем на подиумы

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своими эмоциями после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Нове Место. Его слова цитирует biathlon.com:

- Невероятное выступление, Дмитрий, спасибо! Ничего нельзя негативного сказать о вашем этапе, о том, что сегодня не получилось, но, зная ваш перфекционизм, пожалуй, какие-то ошибки вы все же отметили?

- Конечно, это – стрельба. Там были ошибки, впрочем, учитывая погодные условия, то сколько команд заходили на круги штрафа, то я справился почти на отлично. Пытался четко стрелять, к сожалению, на стойке немного поторопился. Можно было и с пяти закрыть все, и рад, что быстро первым дополнительным попал. Это, конечно, была не идеальная стрельба, но я рад. Что в таких погодных условиях мы смогли справиться с этим.

- Уже на первом круге вы подпустили к себе соперников, не стали добавлять скорости, так что на лежку пришли группой, это была ваша тактика?

- Я просто старался ехать в своем режиме, а соперники не так уж далеко были, я понимал, что немец достаточно сильный парень и может меня догнать. Поэтому решил сначала работать в своем оптимальном режиме, чтобы сохранить силы и для последнего круга, и для стрельбы. Поэтому я работал не форсируя события, понимал и то, что многое будет решаться именно на стрельбе. На второй круг мы вышли с немцем рядом, а сзади был австриец, он практически сразу же отпал от нас. Хорн задавал хороший темп, но для меня он был хорош. Позже он пропустил меня вперед, и я уже к рубежу вел группу.

- Прокомментируйте последний круг, ведь вышли на него с очень быстрым соперником.

- Когда выходил из огневого, оглянулся и увидел, что немец тоже закрыл все мишени. Знал, что с ним будет очень трудно бороться, на секунду даже подумал, что проиграю. Но потом увидел, что он не сразу у меня за спиной и попытался не подпустить его. Потому что, если подпущу, то уже на самом финише будет гораздо труднее с ним разбираться. Поэтому я сразу включил максимальную скорость, которую только мог. И терпел столько, сколько мог. Мне потом кричали, что у меня четыре секунды, потом – восемь, понял, что могу оторваться, прибавлял еще. А уже после финишного подъема увидел, что немец очень далеко и уже просто доезжал. С немцем тяжело было бороться, но сегодня я был в хорошей форме.

- Расскажите о своих ощущениях после эстафеты.

- Эмоции меня просто переполняют, не так уж часто мы заезжаем на подиумы. А особенно когда это мужская эстафета, это много значит и для меня, и для команды. Это результат нашего тяжелого труда. Да, соперники сегодня дали шанс, и мы этим шансом сумели воспользоваться. И нужно быть профессионалами, чтобы использовать такой шанс.

- Наверное, многочисленные украинские болельщики считают, что именно они оказали вам силы на такой невероятный результат. Есть ли в этом своя частица правды?

- Думаю, что да. Сегодня было очень много украинских болельщиков, и это было приятно. Едва ли не на каждом метре трассы слышишь слова поддержки, видишь украинские флаги, это вдохновляет и тебе хочется показать максимально хороший результат.