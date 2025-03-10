Мандзин: Мы можем конкурировать с сильнейшими командами, эмоции очень положительные

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился своими эмоциями после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Нове Место. Его слова цитирует biathlon.com:

– Даже топовые атлеты сегодня не спешили на стрельбе, допуская при этом много ошибок, в чем причина: это ветер, солнце, или "подводные камни" подхода к стадиону?

– На самом деле сегодня была очень тяжелая погода для стрельбы, были сильные порывы ветра, особенно на пристрелке. Я даже думал, какую правильную тактику выбрать. Кто-то торопился и попадал, кто-то, напротив, не торопился и не попадал. Я старался взвешенно стрелять. Наверное, промахи на лежке были именно из-за ветра, потому что немного нестабильно даже стояла винтовка. Но я доволен, что справился.

– Прокомментируйте свою работу на последнем круге, где вам удалось достать Эдера?

– Я понимал, что не показываю какой-то топ-результат. Но старался терпеть, особенно на последнем круге. У меня не было цели: достать Эдера. Я просто хотел поскорее пробежать и показать как можно лучший результат. Думаю, это получилось не очень плохо.

– Очень тяжелый сезон для вас, впереди два этапа, уже есть ощущение постоянной усталости?

– Наверное, усталость чувствуется тогда, когда такая погода, как сегодня. Когда тяжелая трасса, когда такой мокрый снег, как сегодня. Но стараешься лучше провести все гонки.

– Как для себя в целом оцениваете этап в Чехии?

– На самом деле, средне. Конечно, третье место – это хорошо. Но если провести анализ, то ходом я показал совсем не то, что ожидал. И результаты в личных гонках не таковы. Хотел намного лучше показать результаты, но не получилось.

– На этапе в Нове Место много украинских болельщиков. Во время соревнований их поддержка ясна, а удается ли общаться со своими фанами в другое время?

– Здесь очень много украинских фанатов, за что им большое спасибо. Очень благодарен за то, что приехали, поддерживают. Приятно, что именно на этом этапе, где много украинских фанатов, мы смогли показать такой результат. Общаться много не могу, ведь дни очень насыщенные, и иногда нахожу время, чтобы пообщаться с болельщиками.

– Виталий, сегодня у вас был первый подиум на Кубке мира, расскажите. что сейчас чувствуете?

– Испытываю радость. Такие хорошие эмоции и то, что мы можем конкурировать с сильнейшими командами. Поэтому эмоции очень-очень положительные.