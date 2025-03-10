Тищенко: Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький

Украинский биатлонист Атрем Тищенко поделился своими эмоциями после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Новое место. Его слова цитирует biathlon.com:

– Артем, как настраивались на гонку, ведь первый этап очень важен в любой эстафете?

– На гонку настраивался, как и всегда. Сегодня старт был довольно рано, как для Нове Место, так что много времени перед стартом не было. Очень переволновался накануне за свой этап, ведь это эстафета.

– Достаточно непростым был первый этап, особенно на стрельбе, прокомментируйте свою работу на огневых.

– Сегодня довольно тяжело было на стрельбе, особенно на стойке. Когда пришел на огневой, был сильный порыв ветра, я два раза промазал и потом просто трудно психологически настроиться. Впрочем, мне повезло, ветер немного утих, но я закрыл все мишени.

– Как сами оцениваете свою работу на этапе?

– Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький: больше минуты. Но с положительного есть то, что было совсем недалеко до 5-го-6-го места. Поэтому ребята дальше могли бороться за высокие места.

– Насколько вас мотивировали наши болельщики на трассе?

– Большое спасибо болельщикам за поддержку, их здесь было очень много. Это очень приятно. Они отдавали свою энергию, поддерживали желание сражаться, вдохновляли.