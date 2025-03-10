  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Тищенко: Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тищенко: Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький

Биатлон
Обновлено

Надо больше работать

Тищенко: Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький

Фото: Артем Тищенко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Атрем Тищенко поделился своими эмоциями после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Новое место. Его слова цитирует biathlon.com:

– Артем, как настраивались на гонку, ведь первый этап очень важен в любой эстафете?

– На гонку настраивался, как и всегда. Сегодня старт был довольно рано, как для Нове Место, так что много времени перед стартом не было. Очень переволновался накануне за свой этап, ведь это эстафета.

– Достаточно непростым был первый этап, особенно на стрельбе, прокомментируйте свою работу на огневых.

– Сегодня довольно тяжело было на стрельбе, особенно на стойке. Когда пришел на огневой, был сильный порыв ветра, я два раза промазал и потом просто трудно психологически настроиться. Впрочем, мне повезло, ветер немного утих, но я закрыл все мишени.

– Как сами оцениваете свою работу на этапе?

– Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький: больше минуты. Но с положительного есть то, что было совсем недалеко до 5-го-6-го места. Поэтому ребята дальше могли бороться за высокие места.

– Насколько вас мотивировали наши болельщики на трассе?

– Большое спасибо болельщикам за поддержку, их здесь было очень много. Это очень приятно. Они отдавали свою энергию, поддерживали желание сражаться, вдохновляли.

По теме
yellow-arrow
Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе
yellow-arrow
Мандзин: Мы можем конкурировать с сильнейшими командами, эмоции очень положительные
yellow-arrow
Пидручный: Эмоции меня просто переполняют, не так уж часто мы заезжаем на подиумы
Артем Тищенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости