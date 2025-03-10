  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе

Биатлон
Обновлено

Иначе никак

Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился впечатлениями от эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Нове Место. Его слова цитирует FondoItalia:

"Было очень волнительно видеть, как мои товарищи по команде отлично выступили и вышли в лидеры. Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе, потому что я знал, что гонка будет очень сложной. Первые два круга мы проехали вместе, и я знал, что сможем дойти до финиша на ногах. Я ожидал, что он победит всех, и мы выйдем вместе, чтобы сразиться на последнем круге, но все сложилось иначе.

Это такое удовольствие участвовать в гонке, где на кону стоит многое. Мне нравятся такие гонки с высокими ставками, особенно когда они, как эта, складываются в мою пользу.

Это действительно положительный день для нас, потому что мы привозим домой кубок в эстафете, чего, на мой взгляд, Франция никогда раньше не делала. С начала сезона у нас было несколько невероятных эстафет. Спасибо всем моим товарищам по команде, всей команде, тренерам. Честно говоря, это было слишком хорошо" – сказал француз.

Пидручный: Эмоции меня просто переполняют, не так уж часто мы заезжаем на подиумы

По теме
yellow-arrow
Тищенко: Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький
yellow-arrow
Мандзин: Мы можем конкурировать с сильнейшими командами, эмоции очень положительные
yellow-arrow
Пидручный: Эмоции меня просто переполняют, не так уж часто мы заезжаем на подиумы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости