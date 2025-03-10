Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поделился впечатлениями от эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Нове Место. Его слова цитирует FondoItalia:

"Было очень волнительно видеть, как мои товарищи по команде отлично выступили и вышли в лидеры. Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе, потому что я знал, что гонка будет очень сложной. Первые два круга мы проехали вместе, и я знал, что сможем дойти до финиша на ногах. Я ожидал, что он победит всех, и мы выйдем вместе, чтобы сразиться на последнем круге, но все сложилось иначе.

Это такое удовольствие участвовать в гонке, где на кону стоит многое. Мне нравятся такие гонки с высокими ставками, особенно когда они, как эта, складываются в мою пользу.

Это действительно положительный день для нас, потому что мы привозим домой кубок в эстафете, чего, на мой взгляд, Франция никогда раньше не делала. С начала сезона у нас было несколько невероятных эстафет. Спасибо всем моим товарищам по команде, всей команде, тренерам. Честно говоря, это было слишком хорошо" – сказал француз.