  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Назван доход Йоханнеса Клебо за шесть золотых медалей чемпионата мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван доход Йоханнеса Клебо за шесть золотых медалей чемпионата мира

Биатлон

Солидная сумма

Назван доход Йоханнеса Клебо за шесть золотых медалей чемпионата мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский портал TV2 посчитал призовые некоторых лыжников, успешно выступивших на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Лидером по этому показателю стал абсолютный чемпион Тронхейма норвежец Йоханнес Клебо. За шесть золотых медалей он заработал € 120 тыс.

Норвежка Терезе Йохауг, не сумевшая выиграть на ЧМ золотых медалей, заработала € 45 тыс. Трёхкратная чемпионка Тронхейма Эбба Андерссон из Швеции получит € 63 тыс. Шведка победила в скиатлоне, в разделке и в классической эстафете.

Сообщается, что норвежцы и шведы получат дополнительное вознаграждение от своих федераций, а также от спонсоров.

По теме
yellow-arrow
Норвежских прыгунов могут дисквалифицировать после инцидента на ЧМ-2025
yellow-arrow
Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе
yellow-arrow
Тищенко: Своим этапом не доволен, ведь проигрыш немаленький
Йоханнес Клебо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости