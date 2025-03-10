Норвежских прыгунов могут дисквалифицировать после инцидента на ЧМ-2025

Международная федерация лыжного спорта (FIS) открыла расследование в отношении норвежской сборной по прыжкам с трамплина. Это может привести к новым дисквалификациям на длительный срок.

Об этом пишет NRK со ссылкой на слова генерального секретаря организации Мишеля Виона.

Расследование находится в самом начале и может занять «недели или даже месяцы», а также может повлечь за собой новые штрафы и дисквалификации.

В субботу, 8 марта, с соревнований на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия) были дисквалифицированы олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг. Причиной этого стало видео, где персонал норвежской сборной проводит некие манипуляции на швейной машинке с уже проверенными судьями костюмами прыгунов. На кадрах в том числе был запечатлён тренер норвежцев. Позднее в сборной Норвегии признались в жульничестве.