Йоханнес Клебо опубликовал пост после триумфа на ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост о своём триумфе на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей.

"Миллион раз представлял себе этот момент, но до сих пор не могу поверить, что он реален. Выиграть шесть из шести золотых медалей чемпионата мира прямо здесь, в Тронхейме, городе, где я вырос, это больше, чем победа. Это мечта, которую я носил с собой на протяжении многих лет.

Я тренировался ради этого, жертвовал ради этого, пробивался сквозь сомнения и боль ради этого. Но так и не решался произносить это вслух. Это казалось слишком нереальным. А теперь вот я стою перед родной публикой с шестью медалями на шее. Это больше того, на что я позволял себе надеяться.

Спасибо Тронхейму, моей семье, друзьям, спонсорам, волонтёрам и всем, кто сделал этот ЧМ. Этот путь никогда не был только моим. Я бы никогда не справился без вас", — написал Клебо в социальных сетях.