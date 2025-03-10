  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Клебо опубликовал пост после триумфа на ЧМ-2025
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Клебо опубликовал пост после триумфа на ЧМ-2025

Биатлон

Эта победа была мечтой спортсмена

Йоханнес Клебо опубликовал пост после триумфа на ЧМ-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост о своём триумфе на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Клебо завоевал шесть из шести золотых медалей.

"Миллион раз представлял себе этот момент, но до сих пор не могу поверить, что он реален. Выиграть шесть из шести золотых медалей чемпионата мира прямо здесь, в Тронхейме, городе, где я вырос, это больше, чем победа. Это мечта, которую я носил с собой на протяжении многих лет.

Я тренировался ради этого, жертвовал ради этого, пробивался сквозь сомнения и боль ради этого. Но так и не решался произносить это вслух. Это казалось слишком нереальным. А теперь вот я стою перед родной публикой с шестью медалями на шее. Это больше того, на что я позволял себе надеяться.

Спасибо Тронхейму, моей семье, друзьям, спонсорам, волонтёрам и всем, кто сделал этот ЧМ. Этот путь никогда не был только моим. Я бы никогда не справился без вас", — написал Клебо в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Норвежских прыгунов могут дисквалифицировать после инцидента на ЧМ-2025
yellow-arrow
Назван доход Йоханнеса Клебо за шесть золотых медалей чемпионата мира
yellow-arrow
Фийон-Майе: Было некоторое давление, когда я стартовал с Йоханнесом Бе
Йоханнес Клебо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости